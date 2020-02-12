Российские туристы не спешат покупать туры через Интернет

Российские туристы не спешат воспользоваться возможностью приобрести тур через Интернет, поэтому рост этого сегмента замедлился. В этом году россияне потратят на организованные туры 2,92 трлн рублей, что на 9,4% больше, чем было в прошлом году.

"Рост интернет-продаж составит 12,7%, а объем — 1,29 трлн рублей. Что касается традиционного сегмента, то здесь прогнозируется рост продаж до 6,9%, а его объем составит 1,73 трлн рублей", — считают эксперты.

По прогнозам специалистов "Phocuswright", до 2023 года россияне большую часть туров будут покупать в офисах, но при этом доля оффлайн-продаж будет снижаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую еду привозят туристы из путешествий.