В Ингушетии запустят фотопроект-конкурс для развития экотуризма

В марте 2020 года в Ингушетии стартует фотопроект-конкурс и выставка фотографий, сделанных профессионалами и любителями. Цель проекта — развитие экотуризма в республике.

"Согласно условиям конкурса, фотография должна быть сделана на территории Ингушетии, в кадре должен быть ребенок с растениями или животными, обитающими в Ингушетии", — сообщила ресс-секретарь комитета по туризму Ингушетии Жанетта Гулиева.

Чем привлекательна Ингушетия для туристов?

чистая экология;

живописные места;

богатая фауна;

разнообразная флора.

Победители конкурса получат денежный приз, а также отдых на курорте "Армхи" в горах Ингушетии.

Планируется, что работы победителей можно будет использовать в рекламе и других фотовыставках с целью привлечения туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Чечне для туристов разработаны "милитари-туры".