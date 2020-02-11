До 1 марта 2020 года в Крыму будут определены ответственные за подготовку пляжей к новому туристическому сезону.
До 1 мая 2020 года перед входом на пляж будут установлены одинаковые таблички, на которых будет указана следующая информация для туристов:
Также каждый пляж будет иметь индивидуальный номер, который нужно будет назвать в случае ЧП. Пляжи будут готовы к 1 мая, открытие пляжей запланировано на июнь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму стало больше украинских туристов.
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