Крымские пляжи подготовят к летнему сезону до 1 марта

До 1 марта 2020 года в Крыму будут определены ответственные за подготовку пляжей к новому туристическому сезону.

До 1 мая 2020 года перед входом на пляж будут установлены одинаковые таблички, на которых будет указана следующая информация для туристов:

данные о пользователе пляжа;

режим работы;

телефоны горячих линий.

Также каждый пляж будет иметь индивидуальный номер, который нужно будет назвать в случае ЧП. Пляжи будут готовы к 1 мая, открытие пляжей запланировано на июнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму стало больше украинских туристов.