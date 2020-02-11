Около 20 тысяч туристов аннулировали свои поездки на остров Бали с начала эпидемии коронавируса.
"Из-за того, что сейчас запрещены турпоездки из Китая от туров на Бали отказались около 20 тысяч человек. В общей сложности было аннулировано более 40 тысяч бронирований. Сфера туризма Бали несет убытки", — газета Jakarta Post.
Финансовые потери от эпидемии коронавируса уже превысили ущерб от вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.
"Вспышка коронавируса произошла в низкий сезон. Если эпидемия не пойдет на спад, то это может привести к серьезным проблемам", — сообщают эксперты по туризму.
В качестве решения проблемы предлагается ввести скидки для туристов от перевозчиков в тех районах, которые пострадали больше всего, в том числе и на Бали.
Кроме того, планируется увеличить количество мест на международных рейсах на Бали из стран Ближнего Востока и Восточной Азии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай.
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