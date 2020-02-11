На Мальдивах полицейские арестовали туристку в бикини на пляже

Жительница Великобритании прилетела на Мальдивы отдохнуть и позагорать, но не была знакома с местными строгими порядками. Девушка ушла подальше от пляжа и расположилась в бикини позагорать.

Вскоре к ней подошли полицейские. Они надели на девушку наручники и отвезли в отделение.

Выяснилось, что она нарушили правила ношения купальников.

Во многих районах страны запрещено носить открытые купальники, откровенные наряды и платья с глубоким декольте или открытой спиной.

Поэтому туристам, планирующим отправиться на Мальдивы, необходимо внимательно ознакомиться с правилами этого островного государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристов на Мальдивах возьмут под охрану.