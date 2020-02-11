Жительница Великобритании прилетела на Мальдивы отдохнуть и позагорать, но не была знакома с местными строгими порядками. Девушка ушла подальше от пляжа и расположилась в бикини позагорать.
Вскоре к ней подошли полицейские. Они надели на девушку наручники и отвезли в отделение.
Выяснилось, что она нарушили правила ношения купальников.
Во многих районах страны запрещено носить открытые купальники, откровенные наряды и платья с глубоким декольте или открытой спиной.
Поэтому туристам, планирующим отправиться на Мальдивы, необходимо внимательно ознакомиться с правилами этого островного государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристов на Мальдивах возьмут под охрану.
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