15 и 16 февраля в селе Лысые Горы Тамбовской области состоится зимний фестиваль "Лысогорские санки".
У гостей фестиваля будет возможность:
Кроме того, для посетителей будут приготовлены различные угощения: плов, мясо, чай с ароматной выпечкой.
Для детей будут подготовлены интерактивные зоны.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная площадка.
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