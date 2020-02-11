15 и 16 февраля состоится зимний фестиваль "Лысогорские санки"

15 и 16 февраля в селе Лысые Горы Тамбовской области состоится зимний фестиваль "Лысогорские санки".

Программа мероприятий на 15 февраля:

заезд "Трофи-рейд" на квадроциклах и автомобилях;

тракторный биатлон;

соревнования с участием ростовых кукол;

детский конкурс санок.

16 февраля состоится конкурс необычных саней

У гостей фестиваля будет возможность:

покататься с горок на санках и ватрушках;

принять участие в тест-драйвах автомобилей и квадроциклов;

поиграть в зимний футбол и лазертаг;

покататься на лошадях, пони, собачьих упряжках и северных оленях.

Кроме того, для посетителей будут приготовлены различные угощения: плов, мясо, чай с ароматной выпечкой.

Для детей будут подготовлены интерактивные зоны.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная площадка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЧМ по санному спорту пройдет на курорте "Роза Хутор".