Специалисты OneTwoTrip провели опрос, в результате которого выяснилось, какую еду чаще всего туристы привозят из поездок.
Выяснилось, что 30% туристов привозят домой алкогольные напитки.
17% респондентов покупают кондитерские изделия, а 15% — экзотические фрукты.
Мясные изделия привозят 13% опрошенных, а молочные продукты — 11 %.
4% путешественников покупают на отдыхе морепродукты, соки и безалкогольные напитки.
При этом 44% респондентов сообщили, что никогда не привозят еду из путешествий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту.
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