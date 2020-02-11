30% туристов привозят из путешествий алкоголь

Специалисты OneTwoTrip провели опрос, в результате которого выяснилось, какую еду чаще всего туристы привозят из поездок.

Выяснилось, что 30% туристов привозят домой алкогольные напитки.

17% респондентов покупают кондитерские изделия, а 15% — экзотические фрукты.

Мясные изделия привозят 13% опрошенных, а молочные продукты — 11 %.

4% путешественников покупают на отдыхе морепродукты, соки и безалкогольные напитки.

При этом 44% респондентов сообщили, что никогда не привозят еду из путешествий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту.