Виртуальные туристы смогут посетить Мурманскую область

Российские туристы смогут отправиться в увлекательное путешествие по уникальным местам Заполярья, не потратив при этом деньги на дорогу. Мурманская область для них предстанет в формате VR (технологии виртуальной реальности).

Русское географическое общество подготовило VR-фильм "Путешествие по России. 360°". Это своеобразный дневник путешественника, который призван вдохновить жителей городов на изучение своей страны.

"Участникам съемок пришлось опускаться под воду, забираться в горы, пройти пешком несколько десятков километров", — сообщает ТАСС.

В фильме представлены 9 субъектов РФ:

Мурманская;

Иркутская;

Оренбургская;

Астраханская области;

Республика Крым;

Краснодарский;

Красноярский;

Приморский;

Камчатский края.

VR-фильм будет представлен сегодня в "Ельцин-Центре" в Екатеринбурге.