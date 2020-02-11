Российские туристы смогут отправиться в увлекательное путешествие по уникальным местам Заполярья, не потратив при этом деньги на дорогу. Мурманская область для них предстанет в формате VR (технологии виртуальной реальности).
Русское географическое общество подготовило VR-фильм "Путешествие по России. 360°". Это своеобразный дневник путешественника, который призван вдохновить жителей городов на изучение своей страны.
"Участникам съемок пришлось опускаться под воду, забираться в горы, пройти пешком несколько десятков километров", — сообщает ТАСС.
В фильме представлены 9 субъектов РФ:
VR-фильм будет представлен сегодня в "Ельцин-Центре" в Екатеринбурге.
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