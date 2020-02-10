Специалисты сервиса Aviasales провели опрос среди российских туристов, в результате которого выяснилось, что самым сексуальным городом является Рио-де-Жанейро. Это связано со знаменитым бразильским карнавалом.
На втором месте находится Амстердам, известный кварталом красных фонарей. Третье место в рейтинге самых сексуальных городов заняла тайская Паттайя, которая считается мировой столицей секс-туризма.
В число сексуальных городов также вошли:
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