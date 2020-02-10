Рио-де-Жанейро занял первое место в рейтинге сексуальных городов

Специалисты сервиса Aviasales провели опрос среди российских туристов, в результате которого выяснилось, что самым сексуальным городом является Рио-де-Жанейро. Это связано со знаменитым бразильским карнавалом.

На втором месте находится Амстердам, известный кварталом красных фонарей. Третье место в рейтинге самых сексуальных городов заняла тайская Паттайя, которая считается мировой столицей секс-туризма.

В число сексуальных городов также вошли:

Будапешт;

Лос-Анджелес;

Париж;

Флоренция;

Прага;

Берлин;

Барселона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург признали одним из самых безопасных городов РФ.