На острове Курильской гряды Итуруп планируется создать круглогодичный горный курорт. Он будет находиться в 32 километрах от аэропорта Курильска.
В проект будут включены:
Для реализации этого цели будет строиться деревня на 1000 номеров. Уровень сервиса будет варьироваться от 3 до 5 звезд.
"Благодаря реализации проекта на Итурупе будет создано 500 новых рабочих мест", — сообщили в Ростуризме.
Также она отметила, что реализация данного проекта может стать примером мирового уровня в области развития устойчивого туризма.
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