На Курильских островах откроют круглогодичный горнолыжный курорт

На острове Курильской гряды Итуруп планируется создать круглогодичный горный курорт. Он будет находиться в 32 километрах от аэропорта Курильска.

В проект будут включены:

горнолыжный;

круизный;

лечебный;

экологический;

экспедиционный;

гастрономический туризм.

Для реализации этого цели будет строиться деревня на 1000 номеров. Уровень сервиса будет варьироваться от 3 до 5 звезд.

"Благодаря реализации проекта на Итурупе будет создано 500 новых рабочих мест", — сообщили в Ростуризме.

Также она отметила, что реализация данного проекта может стать примером мирового уровня в области развития устойчивого туризма.

Ранее были названы лучшие горнолыжные курорты России.