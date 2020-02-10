В Венеции стартовал традиционный карнавал

В Венеции начался традиционный праздник, на который приезжает огромное количество туристов. Венецианский карнавал продлится до конца февраля.

У туристов уже посмотрели впечатляющее водное шоу, во время которого артисты выступали на лодках и гондолах.

Тема праздника — "Игра, любовь и безумие"

Во время выступления артистов звучала музыка, и сверкала иллюминация.

Гости города смогут посетить:

шествия;

спектакли;

балы;

уличные спектакли.

Кульминацией праздника станет день Святого Валентина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что карнавал в Бразилии ставит рекорды.