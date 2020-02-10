В Венеции начался традиционный праздник, на который приезжает огромное количество туристов. Венецианский карнавал продлится до конца февраля.
У туристов уже посмотрели впечатляющее водное шоу, во время которого артисты выступали на лодках и гондолах.
Во время выступления артистов звучала музыка, и сверкала иллюминация.
Гости города смогут посетить:
Кульминацией праздника станет день Святого Валентина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что карнавал в Бразилии ставит рекорды.
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