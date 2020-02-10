В апреле этого года в центре города Валетты на Мальте откроется новый четырехзвездочный отель.
"The Embassy Valletta Hotel заинтересует туристов своей историей и местонахождением", — сообщили в пресс-службе Мальтийского управления по туризму.
Здание, в котором находится отель, относится к XVIII веку. Ранее оно принадлежало рыцарям Мальты. К числу преимуществ нового отеля также относится расположение отеля, так как все достопримечательности для туристов будут находиться в шаговой доступности.
У гостей отели будет возможность посетить:
От отеля до международного аэропорта — 8,5 км.
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