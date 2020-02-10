В сентябре в Петербурге состоится Международный морской фестиваль

В 2020 году в России в очередной раз будет проходить "Морфест" и историко-образовательный конкурс "Морской регион Державы российской".

Мероприятия проводится с 2003 года, один раз в два года.

Что входит в программу фестиваля?

научно-практические конференции;

творческие конкурсы;

молодёжные массовые праздники.

Основная программа будет реализована в сентябре в Санкт-Петербурге с 3 по 5 сентября 2020 года на борту комфортабельного четырёхпалубного теплохода "Дмитрий Фурманов".

В фестивале принимают участие учащиеся и студенты, представители власти, российских предприятий, а также гости из других стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году турпоток в Петербурге увеличился почти на 27%.