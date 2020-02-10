Российские туристы проявляют ксенофобские настроения по отношению к китайцам в Эрмитаже. Об этом изданию "Росбалт" сообщила неназванная продавец-консультант Эрмитажного магазина.

"Один раз ко мне подошла женщина и, кивнув на китайцев, которые выбирали открытки, попросила меня: "Скажите им, чтоб они вышли из магазина. Я, конечно, про себя подумала, что лучше б эта женщина сама ушла, вот честно", - рассказала продавец.

"Вообще, после всех этих новостей про коронавирус заметила, что многие пытаются представить все так, будто китайцы сами в чем-то виноваты. Будто они прокаженные какие-то и заслужили эту эпидемию. Не раз слышала: "Фу, да их так много, они сидят в грязи, живут на помойке, поэтому и вирусы новые появляются", - добавила женщина.