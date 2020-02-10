Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику очень нужно централизованное фондохранилище. Для реализации этой цели уже выделен земельный участок, а также разработана и согласована проектная документация.
Согласно проекту, это фондохранилище будет представлять отдельное трехэтажное здание. В него будут входить:
На сегодняшний день фонды Псковского музея-заповедника составляют 673 194 единиц хранения.
Огромное количество музейных предметов нуждается в реставрации, что требует финансирования. Получить необходимые средства возможно только в рамках федерального музейного учреждения.
Фондохранилище у Псково-Изборского музея появится только тогда, когда музею будет присвоен федеральный статус.
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