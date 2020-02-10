У Псково-Изборского музея появится трехэтажное фондохранилище

Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику очень нужно централизованное фондохранилище. Для реализации этой цели уже выделен земельный участок, а также разработана и согласована проектная документация.

Согласно проекту, это фондохранилище будет представлять отдельное трехэтажное здание. В него будут входить:

фондовые помещения;

реставрационные мастерские;

сопутствующие помещения.

На сегодняшний день фонды Псковского музея-заповедника составляют 673 194 единиц хранения.

Огромное количество музейных предметов нуждается в реставрации, что требует финансирования. Получить необходимые средства возможно только в рамках федерального музейного учреждения.

Фондохранилище у Псково-Изборского музея появится только тогда, когда музею будет присвоен федеральный статус.