Университетское озеро в Томске превратят в туристическую зону

В Томске планируют превратить Университетское озеро и родники, находящиеся в его окрестностях, в привлекательную достопримечательность для туристов.

Возле Университетского озера появится новый туристический маршрут

"В 2020 году из бюджета будут выделены средства на установку указателей прогулочного маршрута", — сообщила советник по туризму городского управления культуры Светлана Козуб.

В этом году в Томске планируется обустройство родников на берегу Университетского озера, которое расположено рядом с четвертым корпусом Томского государственного университета.

На указателях будет информация об истории родников, качестве воды, а также о флоре и фауне этой территории. Все надписи будут сделаны на русском и английском языках.

В общей сложности на развитие туризма будет выделено 1,5 млн рублей, часть из них пойдет на обустройство родников.

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