В заповедном лесу на Борнео орангутанг увидел мужчину, который находился по грудь в воде. Тогда он подошел к нему и протянул руку помощи.
Этот момент заснял путешественник из Индонезии Анил Прабхакар. который был с приятелями на сафари.
В реке находился сотрудник Фонда выживания орангутангов Борнео. Он пытался очистить от опасных змей место водопоя.
Мужчина от помощи орангутанга отказался.
"Это дикое животное, поэтому его поведение могло быть непредсказуемым", -сообщил сотрудник.
В настоящее время сотрудниками Фонда являются 400 человек. В их задачи входит забота о 650 орангутангах.
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