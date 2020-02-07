В лесах Борнео орангутанг пришел на помощь человеку в реке

В заповедном лесу на Борнео орангутанг увидел мужчину, который находился по грудь в воде. Тогда он подошел к нему и протянул руку помощи.

Этот момент заснял путешественник из Индонезии Анил Прабхакар. который был с приятелями на сафари.

В реке находился сотрудник Фонда выживания орангутангов Борнео. Он пытался очистить от опасных змей место водопоя.

Мужчина от помощи орангутанга отказался.

"Это дикое животное, поэтому его поведение могло быть непредсказуемым", -сообщил сотрудник.

В настоящее время сотрудниками Фонда являются 400 человек. В их задачи входит забота о 650 орангутангах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Аргентине орангутанга наделили правами человека.