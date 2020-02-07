Власти Мальдивских островов приняли решение усилить меры безопасности туристов после нападения джихадистов на иностранцев.
4 февраля подозреваемые экстремисты, вооруженные ножом, напали на отдыхающих. Три человека получили ранения — это два гражданина Китая и один человек из Австралии.
Нападение было совершено на острове Хулхумале, недалеко от местного аэропорта. Все трое пострадавших находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Полиция задержала 6 подозреваемых в совершении нападения.
Для обеспечения безопасности туристов правительственный совет национальной безопасности с полицией и другими учреждениями планирует разработать комплекс соответствующих мероприятий.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.