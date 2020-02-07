На Мальдивах усилят охрану туристов после нападения экстремистов

Власти Мальдивских островов приняли решение усилить меры безопасности туристов после нападения джихадистов на иностранцев.

Экстремисты напали с ножом на иностранцев

4 февраля подозреваемые экстремисты, вооруженные ножом, напали на отдыхающих. Три человека получили ранения — это два гражданина Китая и один человек из Австралии.

Нападение было совершено на острове Хулхумале, недалеко от местного аэропорта. Все трое пострадавших находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Полиция задержала 6 подозреваемых в совершении нападения.

Для обеспечения безопасности туристов правительственный совет национальной безопасности с полицией и другими учреждениями планирует разработать комплекс соответствующих мероприятий.