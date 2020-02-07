Пост ограбленного туриста выложили на сайте Совета по туризму Бразилии

Турист, который отдыхал в Бразилии и был ограблен в Рио-де-Жанейро, разместил в сети возмущенный пост об этом инциденте.

Национальный совет по туризму Бразилии опубликовал эту информацию на своей официальной странице в Instagram. Позднее выяснилось, что это произошло по ошибке.

"Рио — такой красивый город," — пишет турист.

Скорее всего сотрудники отдела социальных сетей Бразильского Совета по туризму прочитали только эти строки, а потом просто нажали кнопку "поделиться".

Далее путешественник рассказал, что он и его семья стали жертвами ограбления, а его 9-летняя сестра стала свидетелем насильственного ограбления.

"Я не могу советовать туристам посещать Рио. После трех дней пребывания в этом городе я даже боялся выйти из квартиры", — сообщил мужчина.

Когда чиновники осознали, какую ошибку совершили, пост уже просмотрели и успели им поделиться сотни тысяч человек.

Стоит отметить, что Рио — город, куда приезжают туристы со всего мира. Он известен красотой изумрудных гор, залитыми солнцем золотыми пляжами, а также высоким уровнем преступности.