Такое решение было принято в ходе встречи рабочей группы по поддержке и развитию народных художественных промыслов.
"Для проведения торгово-выставочных мероприятий и фестивалей рассматривается возможность использования муниципальных помещений в домах №№8 и 10. Для этого необходимо реконструировать эти здания", — сообщил директор департамента предпринимательства и туризма городской администрации Андрей Моисеенко.
Кроме того, возможно, на улице Кожевенная будет одностороннее движение транспорта.
Также пилотный проект по созданию ремесленных аллей в парках и скверах Нижнего Новгорода планируется реализовать в Автозаводском парке.
Ранее "Правда.Ру" писала о развитии туризма в Нижегородской области.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".