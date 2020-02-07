Кожевенную улицу в Нижнем Новгороде превратят в ремесленный квартал

Такое решение было принято в ходе встречи рабочей группы по поддержке и развитию народных художественных промыслов.

"Для проведения торгово-выставочных мероприятий и фестивалей рассматривается возможность использования муниципальных помещений в домах №№8 и 10. Для этого необходимо реконструировать эти здания", — сообщил директор департамента предпринимательства и туризма городской администрации Андрей Моисеенко.

Что именно планируется сделать?

уложить брусчатку;

создать пешеходную зону;

оборудовать освещение.

Кроме того, возможно, на улице Кожевенная будет одностороннее движение транспорта.

Также пилотный проект по созданию ремесленных аллей в парках и скверах Нижнего Новгорода планируется реализовать в Автозаводском парке.

Ранее "Правда.Ру" писала о развитии туризма в Нижегородской области.