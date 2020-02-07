Прага хочет ограничить туристам аренду жилья через Airbnb

Прага планирует присоединиться к списку городов, которые ограничивают туристам аренду жилья на таких платформах, как Airbnb.

Мэр чешской столицы заявил, что необходимо запретить сдавать в аренду городские квартиры без официального разрешения городской администрации, так как этот способ вредит туристической отрасли Праги.

Власти хотят запретить краткосрочную аренду

Исключение составят случаи, когда владельцы временно отсутствуют дома (например, уехали отдыхать). Также можно будет арендовать часть квартиры или дома, но хозяин должен будет проживать там же.

Прага превратилась в большой отель

Жители чешской столицы жалуются на то, что город стал как один большой отель: все сдают в аренду жилье, и никто не контролирует этот процесс.

Данная ситуация привела к тому, что для местных жителей стоимость аренды становится выше, а также к тому, что в Прагу больше приезжают несостоятельные туристы, на которых ни бюджет, ни сами жители ничего не зарабатывают.

Прагу посещают около 8 миллионов туристов в год. Стоит отметить, что исторический центр города не имеет инфраструктуры, которая могла бы выдержать такое количество путешественников.

Ранее стало известно, куда поедут туристы на День святого Валентина.