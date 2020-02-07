Российский турист пытался вывезти в Китай самовар 1917 года

Сотрудники Читинской таможни при контроле туристов в пункте пропуска МАПП "Забайкальск" обнаружили у одного из россиян старинный самовар.

Сообщается, что самовар был изготовлен до 1917 года.

Россиянин хотел подарить самовар гражданину Китая

Задержанный мужчина признался, что вез самовар в подарок гражданину КНР. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что самовар относится к категории культурных ценностей. Самовар угольный, сделан из латуни.

Вывоз культурных ценностей возможен только при наличии соответствующего свидетельства, которое выдается Министерством культуры РФ.

Возбуждено два дела об административных нарушениях. Самовар у россиянина изъяли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у Тулы оспаривают "самоварное" первенство.