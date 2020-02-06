Власти Японии приняли решение запретить выход на берег пассажирам круизного лайнера Westerdam. В настоящее время судно следует из Гонконга к японским островам. Японские власти хотят попросить судно вернуться обратно в Гонконг, не заходя в японские порты. Это связано с тем, что среди пассажиров лайнера могут быть люди, зараженные коронавирусом.
Японское правительство также хочет обратиться к своим согражданам, которые находятся на Westerdam, вернуться из Гонконга на родину самолетом.
В ходе своего маршрута Westerdam должен был сделать первую остановку 7 февраля на острове Исигаки, но она была отменена. В маршруте данного лайнера возможны и другие изменения.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.