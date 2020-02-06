Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Япония не пустит в страну пассажиров с лайнера, идущего из Гонконга

Туризм » Туризм

Власти Японии приняли решение запретить выход на берег пассажирам круизного лайнера Westerdam. В настоящее время судно следует из Гонконга к японским островам. Японские власти хотят попросить судно вернуться обратно в Гонконг, не заходя в японские порты. Это связано с тем, что среди пассажиров лайнера могут быть люди, зараженные коронавирусом.

Японское правительство также хочет обратиться к своим согражданам, которые находятся на Westerdam, вернуться из Гонконга на родину самолетом.

В ходе своего маршрута Westerdam должен был сделать первую остановку 7 февраля на острове Исигаки, но она была отменена. В маршруте данного лайнера возможны и другие изменения.

круиз япония гонконг пассажиры морские круизы круизный лайнер
Актуальная аналитика
Здоровье
Истерия продолжается: как россияне готовы встретить коронавирус
Непознанное и необъяснимое
Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается
Новости спорта
Доцент кафедры психотерапии объяснил, что могло произойти с Солдатовой
Последние материалы
В Израиле вырастили финиковые пальмы из семян возрастом 2000 лет
Япония не пустит в страну пассажиров с лайнера, идущего из Гонконга
Кедми: главное зло — европейская цивилизация
В израильской армии появится "Красный спецназ"
75% российских врачей считают диспансеризацию фикцией
Кедми объяснил, почему при меньшем бюджете армия РФ сильнее ВС США
Астрофизики обнаружили во Вселенной "мертвую" галактику
В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе
Полиция Ростова проверит людей в медицинских масках
Остались уязвимыми: американским БМП не хватает энергии для защиты
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Шоу-бизнес
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Василий Амирджанов Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается Василий Амирджанов Игорь Буккер "Испанка" - мать всех пандемий Игорь Буккер Петр Фадеев Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто Петр Фадеев
Комментарии
Царев назвал имя того, кто "слил" в Интернет запись совещания Гончарука
Как Сталин заставил Мао уважать себя
Как Сталин заставил Мао уважать себя
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Врачи: коронавирус обходит стороной детей
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Потеете?
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Die Welt: военная мощь России велика как никогда
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ