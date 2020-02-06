Власти Пакистана решили развивать морской туризм. Развитие данного направления обеспечит китайско-пакистанский экономический коридор.
Стоимость совместного предприятия двух стран составляет $52 миллиарда
Это флагманская цель инициативы "Пояс и путь" — крупнейшего инфраструктурного проекта в истории.
Стоит отметить, что протяженность береговой линии Пакистана составляет 1050 км. Страна располагается на берегах Аравийского моря.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.