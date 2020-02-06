Российские туристы стали активнее интересоваться отдыхом в Португалии.
"Летом прошлого года спрос на туры в Португалию вырос на 10%. Туристы выбирают не только пляжный отдых, но и экскурсионные программы по различным городам", — сообщают эксперты.
С января по сентябрь 2019 года Португалию посетили 39 000 российских туристов, что на 18% больше, чем в прошлом году.
Единственным минус данного направления — это довольно дорогой перелет, особенно в высокий сезон и в период праздников, поэтому опытные путешественники пользуются услугой раннего бронирования, которая позволяет приобрести тур со скидкой 30%.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.