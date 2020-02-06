В 2019 году Португалию посетили 39 тысяч российских туристов

Российские туристы стали активнее интересоваться отдыхом в Португалии.

"Летом прошлого года спрос на туры в Португалию вырос на 10%. Туристы выбирают не только пляжный отдых, но и экскурсионные программы по различным городам", — сообщают эксперты.

С января по сентябрь 2019 года Португалию посетили 39 000 российских туристов, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Почему Португалия стала популярным направлением?

простое оформление визы (в столице ее можно получить всего за 5 дней);

большое количество достопримечательностей;

доступные цены.

Единственным минус данного направления — это довольно дорогой перелет, особенно в высокий сезон и в период праздников, поэтому опытные путешественники пользуются услугой раннего бронирования, которая позволяет приобрести тур со скидкой 30%.