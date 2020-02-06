В Железноводске построят санаторий на 350 мест

Российский инвестор Евгений Мухин планирует вложить почти 2 млрд в строительство санатория в городе-курорте Железноводске.

"Благодаря реализации данного проекта в Железноводске будет создано более 150 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Санаторий рассчитан на 350 мест.

"В настоящее время Евгений Мухин занимается ресторанным бизнесом по всей стране", — поясняется в пресс-релизе.

Терапевтические программы санаториев курорта направлены на лечение заболеваний:

почек;

печени;

поджелудочной железы;

желчного пузыря;

мочеполовой системы.

Санатории курорта могут единовременно принять около 6000 гостей.