Российский инвестор Евгений Мухин планирует вложить почти 2 млрд в строительство санатория в городе-курорте Железноводске.
"Благодаря реализации данного проекта в Железноводске будет создано более 150 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Санаторий рассчитан на 350 мест.
"В настоящее время Евгений Мухин занимается ресторанным бизнесом по всей стране", — поясняется в пресс-релизе.
Терапевтические программы санаториев курорта направлены на лечение заболеваний:
Санатории курорта могут единовременно принять около 6000 гостей.
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