По стоимости номера отелей Петербурга сравнялись с Москвой

Благодаря увеличению числа туристов на 25% гостиницы Санкт-Петербурга смогли повысить среднегодовую стоимость размещения.

Цены в отелях Петербурга сравнялись с московскими

Инвесторы по-прежнему считают Санкт-Петербург рискованным в силу сезонности. Более 25% выручки отельеры Северной столицы получают в период проведения Петербургского международного экономического форума. В этом году повышение цен остается под вопросом, так как эпидемия коронавируса может привести к тому, что многие туристы откажутся от поездок.

Средний тариф на размещение за ночь в гостиницах (ADR) в Москве составил 5,9 тыс. руб. за ночь. Данный показатель снизился на 44,8% по сравнению с прошлым годом.

В Санкт-Петербурге данный показатель равен 7,1 тыс. руб. (снижение составило 9%). Таким образом, ADR отелей Санкт-Петербурга за прошлый год сравнялся с показателями московских гостиниц.

"Рост ADR в Санкт-Петербурге связан с активным развитием туризма. В 2019 году Северную столицу посетили 10,4 млн человек, что почти на 27% больше, чем в 2018 году. ADR отелей в Петербурге растет на фоне резких ценовых колебаний. Стоимость размещения в них в летний период намного выше, чем в Москве. В ноябре, напротив, стоимость становится намного ниже", — сообщила руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году турпоток в Петербурге увеличился почти на 27%.