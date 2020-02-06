С 2021 года российские кинокомпании смогут вернуть до 20% средств, потраченных на съемки фильма в Крыму. В республике планируют внедрить систему рибейтов, по которой отечественные кинопроизводители смогут компенсировать за счет бюджетных средств расходы на проведение съемок на территории Крыма.
"Благодаря фильмам и сериалам многие территории превращаются в популярные туристические направления", — сообщил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.
Согласно проведенным исследованиям, 40 млн туристов посещают страны, которые стали главными локациями известных фильмов. Более 10% туристов сообщают, что именно фильмы влияют на выбор маршрута для путешествия.
Предполагается, что внедрение системы рибейтов поможет получить конкурентное преимущество, что будет способствовать росту турпотока в Крыму.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крым бьет рекорды по популярности у туристов.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.