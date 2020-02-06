Кинокомпании смогут вернуть часть расходов на съемки фильма в Крыму

С 2021 года российские кинокомпании смогут вернуть до 20% средств, потраченных на съемки фильма в Крыму. В республике планируют внедрить систему рибейтов, по которой отечественные кинопроизводители смогут компенсировать за счет бюджетных средств расходы на проведение съемок на территории Крыма.

"Благодаря фильмам и сериалам многие территории превращаются в популярные туристические направления", — сообщил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

Согласно проведенным исследованиям, 40 млн туристов посещают страны, которые стали главными локациями известных фильмов. Более 10% туристов сообщают, что именно фильмы влияют на выбор маршрута для путешествия.

Что входит в программу рибейта?

оплата услуг в процессе киносъемок;

транспортные расходы;

проживание;

питание;

аренда помещений;

аренда оборудования.

Предполагается, что внедрение системы рибейтов поможет получить конкурентное преимущество, что будет способствовать росту турпотока в Крыму.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крым бьет рекорды по популярности у туристов.