Россияне рассказали, как часто они хотели бы путешествовать

23% туристов мечтают совершать туристические поездки не реже, чем раз в квартал, ещё 22% хотели бы путешествовать раз в полгода или год, сообщает Newinform.

19% участников опроса сообщили, что думают о новой поездке через 3-6 месяцев после возвращения.

14% респондентов заявили, что им достаточно одной поездки раз в несколько лет.

6% путешественников начинают задумываться об отпуске спустя 1-2 недели после предыдущего.

Для 14% достаточно совершить не менее одного тура раз в несколько лет.

6% респондентов заявили, что их не интересуют туристические поездки.