23% туристов мечтают совершать туристические поездки не реже, чем раз в квартал, ещё 22% хотели бы путешествовать раз в полгода или год, сообщает Newinform.
19% участников опроса сообщили, что думают о новой поездке через 3-6 месяцев после возвращения.
14% респондентов заявили, что им достаточно одной поездки раз в несколько лет.
6% путешественников начинают задумываться об отпуске спустя 1-2 недели после предыдущего.
Для 14% достаточно совершить не менее одного тура раз в несколько лет.
6% респондентов заявили, что их не интересуют туристические поездки.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.