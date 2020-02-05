Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту

Каждый пятый россиянин признался, что сталкивается с трудностями при проходе контроля в аэропорту.

Какие проблемы назвали россияне?

досмотр личных вещей в аэропорту (многие пассажиры жалуются, что им сложно проходить данную процедуру из-за наличия в чемоданах определенных предметов: зажигалок в виде патрона, игрушечных пистолетов, гелей для душа в виде пивной бутылки и т. д.);

сотрудники паспортного контроля часто не узнают пассажиров по фотографии в паспорте (тогда человеку задают уточняющие вопросы по поводу даты рождения, адреса регистрации и др.);