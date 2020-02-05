За 2019 год Таиланд посетило более 100 тысяч украинских туристов

"За прошлый год Таиланд посетило более 100 тысяч украинских туристов, что на 25 тысяч больше, чем годом ранее", — заявил посол Украины в Таиланде г-н Андрей Бешта.

Это рекордный показатель с того момента, как Украина обрела независимость.

Увеличение числа украинских туристов объясняется безвизовым режимом, который ввели для граждан Украины в апреле 2019 года.

Теперь украинские туристы могут находиться в Таиланде 30 дней, а для путешествия им нужен только загранпаспорт.