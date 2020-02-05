Дальневосточный морской заповедник в Приморском крае работает над созданием двух новых экологических маршрутов на территории и акватории заповедника.
Первый проект представляет собой квест-экскурсию "Секреты батареи №901".
Туристы, приезжающие на остров Попова, смогут познакомиться с артиллерийской батареей Владивостокской крепости.
Также в 2020 году планируется запустить проект под рабочим названием "Маршрут адмирала Путятина". На его прохождение потребуется три дня.
У гостей будет возможность:
Цель реализации проектов — развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.