В морском заповеднике Приморья появятся два новых экомаршрута

Дальневосточный морской заповедник в Приморском крае работает над созданием двух новых экологических маршрутов на территории и акватории заповедника.

Что планируется сделать?

Первый проект представляет собой квест-экскурсию "Секреты батареи №901".

Туристы, приезжающие на остров Попова, смогут познакомиться с артиллерийской батареей Владивостокской крепости.

Также в 2020 году планируется запустить проект под рабочим названием "Маршрут адмирала Путятина". На его прохождение потребуется три дня.

У гостей будет возможность:

посетить самые живописные места заповедника;

понаблюдать за тюленями;

увидеть руины военных городков времен Хасанских событий;

прокатиться на быстроходном катере по акватории залива Петра Великого.

Цель реализации проектов — развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.