По данным за прошлый год загрузка отелей в Москве достигла рекордных значений и составила 78%. Что касается 2020 года, то маловероятно, что он будет таким же успешным.
В прошлом году гостиницы были загружены равномерно, как в будние, так и в выходные дни, что положительно сказалось на показателе загрузки почти во все месяцы.
Эксперты объясняют это тем, что ввод новых площадей был минимален.
Перспективы на этот год пока оценить сложно.
"С одной стороны, с ростом интереса к Москве увеличивается и турпоток, развивается событийный туризм. С другой стороны, в связи с тем, что из-за коронавируса власти Китая решили приостановить организованную отправку своих граждан в туристические поездки за границу, это негативно отразится на показателях загрузки московских отелей в первом квартале текущего года. Но большое значение имеет и то, сколько будет действовать запрет", — сообщили эксперты.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.