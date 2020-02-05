В 2019 году загрузка московских отелей достигла максимума

По данным за прошлый год загрузка отелей в Москве достигла рекордных значений и составила 78%. Что касается 2020 года, то маловероятно, что он будет таким же успешным.

В прошлом году гостиницы были загружены равномерно, как в будние, так и в выходные дни, что положительно сказалось на показателе загрузки почти во все месяцы.

Эксперты объясняют это тем, что ввод новых площадей был минимален.

Какие прогнозы на 2020 год?

Перспективы на этот год пока оценить сложно.