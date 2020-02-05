Дагестан готовится к гастрономическому фестивалю "VISIT DAGESTAN 2020"

В апреле 2020 года в Дагестане состоится третий международный фестиваль гастрономического туризма "VISIT DAGESTAN 2020".

Мероприятие проводится с целью продвижения туристского потенциала республике и развития гастрономического туризма в Дагестане.

Кроме того, фестиваль даст возможность любителям кулинарного искусства реализовать свой творческий потенциал.

Программа фестиваля:

соревнования поваров;

тематические бизнес-ланчи;

выставка изделий национальных блюд народов Дагестана;

барбекю-фестиваль;

Фиш Батл;

мастер-класс по изготовлению рыбных блюд.

Кроме того, для гостей Дагестана предусмотрена экскурсионная программа.