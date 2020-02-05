В апреле 2020 года в Дагестане состоится третий международный фестиваль гастрономического туризма "VISIT DAGESTAN 2020".
Мероприятие проводится с целью продвижения туристского потенциала республике и развития гастрономического туризма в Дагестане.
Кроме того, фестиваль даст возможность любителям кулинарного искусства реализовать свой творческий потенциал.
Кроме того, для гостей Дагестана предусмотрена экскурсионная программа.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.