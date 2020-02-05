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Дагестан готовится к гастрономическому фестивалю "VISIT DAGESTAN 2020"

Туризм » Туризм

В апреле 2020 года в Дагестане состоится третий международный фестиваль гастрономического туризма "VISIT DAGESTAN 2020".

Мероприятие проводится с целью продвижения туристского потенциала республике и развития гастрономического туризма в Дагестане.

Кроме того, фестиваль даст возможность любителям кулинарного искусства реализовать свой творческий потенциал.

Программа фестиваля:

  • соревнования поваров;
  • тематические бизнес-ланчи;
  • выставка изделий национальных блюд народов Дагестана;
  • барбекю-фестиваль;
  • Фиш Батл;
  • мастер-класс по изготовлению рыбных блюд.

Кроме того, для гостей Дагестана предусмотрена экскурсионная программа.

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