В закон об основах туристской деятельности внесут понятия видов туризма, которые отсутствуют в текущей версии, сообщили в Минэкономразвития.
Так, в законе появятся:
Различные виды туризма требуют осуществление разных подходов в вопросе государственного регулирования. Так, согласно законопроекту, классификацию основных видов туризма устанавливает Минэкономразвития. А решением вопросов организации некоторых видов туризма (активный, деловой, детский и др.) будет заниматься Правительство.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.