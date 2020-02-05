В России предложили прописать виды туризма в законе

В закон об основах туристской деятельности внесут понятия видов туризма, которые отсутствуют в текущей версии, сообщили в Минэкономразвития.

Так, в законе появятся:

активный туризм;

автотуризм;

социальный туризм;

самодеятельный туризм;

детский;

сельский;

экологический;

деловой;

промышленный туризм.

Различные виды туризма требуют осуществление разных подходов в вопросе государственного регулирования. Так, согласно законопроекту, классификацию основных видов туризма устанавливает Минэкономразвития. А решением вопросов организации некоторых видов туризма (активный, деловой, детский и др.) будет заниматься Правительство.