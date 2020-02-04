Из-за закрытия Китая могут возобновить чартерные рейсы в Египет

"В ближайшее время может появиться информация о том, что авиационное сообщение с Египтом восстановилось в полном объеме", — сообщил глава Министерства транспорта России.

В течение двух ближайших месяцев туристы смогут попасть на курорты Красного моря на чартерных рейсах.

Египет в качестве помощи может получить рейсы из России.

Российские туристические компании понесли убытки, так как из-за коронавируса были закрыты границы с Китаем. В связи с этим, конечно, необходимо искать альтернативные варианты, чтобы помочь туроператорам и дальше работать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм Египта несет убытки после высылки китайских туристов.