"В ближайшее время может появиться информация о том, что авиационное сообщение с Египтом восстановилось в полном объеме", — сообщил глава Министерства транспорта России.
В течение двух ближайших месяцев туристы смогут попасть на курорты Красного моря на чартерных рейсах.
Египет в качестве помощи может получить рейсы из России.
Российские туристические компании понесли убытки, так как из-за коронавируса были закрыты границы с Китаем. В связи с этим, конечно, необходимо искать альтернативные варианты, чтобы помочь туроператорам и дальше работать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм Египта несет убытки после высылки китайских туристов.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.