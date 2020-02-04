В горах Сочи открылся новый "снежный" маршрут

Маршрут будет проходить на высоте от 600 до 1800 метров над уровнем моря.

Протяженность маршрута составляет 20 километров. Для его прохождения понадобится 4 часа.

"Маршрут будет прогулочно-познавательным, для его преодоления не требуется специальная подготовка", — сообщили специалисты.

Маршрут будет начинаться от Нарзанных источников и проходить вдоль реки Пслух.

До начала путешествия все туристы должны будут пройти инструктаж.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на "Розе Хутор" начались горнолыжные занятия для детей с инвалидностью.