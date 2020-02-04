Маршрут будет проходить на высоте от 600 до 1800 метров над уровнем моря.
Протяженность маршрута составляет 20 километров. Для его прохождения понадобится 4 часа.
"Маршрут будет прогулочно-познавательным, для его преодоления не требуется специальная подготовка", — сообщили специалисты.
Маршрут будет начинаться от Нарзанных источников и проходить вдоль реки Пслух.
До начала путешествия все туристы должны будут пройти инструктаж.
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