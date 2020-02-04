В отеле Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, который расположен в джунглях в Таиланде, открылись два номера-пузыря. Гости, которые остановятся здесь, смогут днем наблюдать за животными, а ночью — любоваться звездами.
Комнаты расположены на площади 22 кв. м. В номерах есть спальня, гостиная и ванная комната.
Гости могут воспользоваться халатами, тапочками и туалетными принадлежностями.
Стоимость ночи в таком номере будет стоить 512 евро за двоих.
Номер можно снять на несколько дней или на несколько часов.
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