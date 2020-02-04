В джунглях Таиланда открылся отель с прозрачными номерами-пузырями

В отеле Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, который расположен в джунглях в Таиланде, открылись два номера-пузыря. Гости, которые остановятся здесь, смогут днем наблюдать за животными, а ночью — любоваться звездами.

Комнаты расположены на площади 22 кв. м. В номерах есть спальня, гостиная и ванная комната.

Гости могут воспользоваться халатами, тапочками и туалетными принадлежностями.

Стоимость ночи в таком номере будет стоить 512 евро за двоих.

Номер можно снять на несколько дней или на несколько часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что космический отель готов к приему гостей.