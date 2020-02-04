Евгений Марсалов из Волгограда смог в одиночку преодолеть на байдарке более 450 км по Телецкому озеру и реке Бия. Это необычное путешествие он совершил еще в сентябре прошлого года.
Путешествие продолжалось несколько дней, Евгений иногда делал остановки, чтобы погулять по берегу.
В своих фильмах Евгений показывает местные деревья-гиганты, малоизвестные водопады, карабкается по крутым склонам над водой.
Он принимает участие в водных походах с 1979 года. Марсалову уже удалось побывать в разных уголках России.
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