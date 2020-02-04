Волгоградец прошел на байдарке 450 км по Бие и Телецкому озеру

Евгений Марсалов из Волгограда смог в одиночку преодолеть на байдарке более 450 км по Телецкому озеру и реке Бия. Это необычное путешествие он совершил еще в сентябре прошлого года.

Путешествие продолжалось несколько дней, Евгений иногда делал остановки, чтобы погулять по берегу.

Путешественник снял фильм о своих приключениях

В своих фильмах Евгений показывает местные деревья-гиганты, малоизвестные водопады, карабкается по крутым склонам над водой.

Он принимает участие в водных походах с 1979 года. Марсалову уже удалось побывать в разных уголках России.

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