Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали статистику купленных авиабилетов на период с 12 по 15 февраля и выяснили, что большинство туристов планируют отметить День святого Валентина в Риме.
Спрос на билеты в столицу Италии вырос на 50%.
В ТОП-5 городов для романтического путешествия вошли:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм Таиланда может потерять из-за коронавируса $1,6 млрд.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.