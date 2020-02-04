Рим занял первое место в рейтинге городов для поездок на 14 февраля

Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали статистику купленных авиабилетов на период с 12 по 15 февраля и выяснили, что большинство туристов планируют отметить День святого Валентина в Риме.

Спрос на билеты в столицу Италии вырос на 50%.

В ТОП-5 городов для романтического путешествия вошли:

Рим;

Бангкок;

Будапешт;

Прага;

Ереван.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм Таиланда может потерять из-за коронавируса $1,6 млрд.