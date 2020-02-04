Туризм Таиланда может потерять из-за коронавируса $1,6 млрд

Туристическая отрасль Таиланда несет огромные потери из-за коронавируса. На сегодняшний день сумма ущерба составляет $1,6 млрд.

В 2020 году Таиланд не досчитается 2 млн китайских туристов

Туристы из Китая составляют одну треть всех посетителей Таиланда.

В итоге туристические компании Бангкока, которые обычно занимались обслуживанием китайских туристов, закрываются.

Особенно сильно коронавирус отразился на китайскоязычных гидах: раньше каждый из них стабильно зарабатывал по $1000 в неделю, а теперь они вообще остались без работы.

Самые уязвимые для вспышки вируса города в Таиланде:

Бангкок.

Чиангмай.

Пхукет.

Власти Таиланда заявляют, что если вспышка коронавируса будет пресечена в течение ближайшего месяца, курорты Таиланда в текущем году успеют принять до 11 миллионов китайских туристов.

Если же ситуация не изменится, потери для туризма Таиланда будут невосполнимыми.