Туристическая отрасль Таиланда несет огромные потери из-за коронавируса. На сегодняшний день сумма ущерба составляет $1,6 млрд.
Туристы из Китая составляют одну треть всех посетителей Таиланда.
В итоге туристические компании Бангкока, которые обычно занимались обслуживанием китайских туристов, закрываются.
Особенно сильно коронавирус отразился на китайскоязычных гидах: раньше каждый из них стабильно зарабатывал по $1000 в неделю, а теперь они вообще остались без работы.
Самые уязвимые для вспышки вируса города в Таиланде:
Бангкок.
Власти Таиланда заявляют, что если вспышка коронавируса будет пресечена в течение ближайшего месяца, курорты Таиланда в текущем году успеют принять до 11 миллионов китайских туристов.
Если же ситуация не изменится, потери для туризма Таиланда будут невосполнимыми.
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