Спрос россиян на летние туры в Болгарию вырос в два раза

Спрос россиян на летние туры в Болгарию вырос в два раза. Самыми востребованными стали отели 4*, на которые приходится около 63% от общего числа бронирований по направлению.

«Спрос на летний отдых в Болгарии уже в два раза превысил показатели прошлого года. 63% туристов выбирают отели 4*, 75% туристов приобретают туры с питанием по системе "все включено"», — сообщил туроператор Tez Tour.

Старт полетной программы Tez Tour из Москвы запланирован на 23 мая, а из Санкт-Петербурга — на 8 июня.

Путешественники могут забронировать проживание в отелях разных категорий на следующих курортах:

Золотые пески;

Несебр;

Албена;

Солнечный берег;

Дюны.

Тур на неделю будет стоить от 19,3 тысяч на человека.