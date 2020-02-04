Известно, что из-за коронавируса граница с Китаем временно закрыта, визы не выдаются. Последние китайские туристы уже выехали из России.
"Больше всего из-за этого пострадает Санкт-Петербург, так как китайцы посещали его в первую очередь", — сообщили эксперты.
Стоит отметить, что эпидемия коронавируса все еще бушует в городе Ухане. По мнению специалистов, она может пойти на спад в феврале, но за этот период Северная столица потеряет более 20 тысяч китайских туристов.
Большой ущерб понесут:
Убытки будет нести и самый популярный музей у граждан КНР — Эрмитаж.
"Из-за резкого снижения туристов из Китая уменьшится количество посетителей, которые платят за билет полную стоимость, что скажется на доходах музея", — сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году турпоток в Петербурге увеличился почти на 27%.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.