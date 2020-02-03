Туристы из России заменили в Гоа туристов из Британии и Финляндии

На индийском курорте Гоа отмечается резкое снижение традиционного британского рынка за последние два месяца 2019 года. Основной причиной является закрытие крупной британской компании Thomas Cook.

"Если за ноябрь и декабрь 2018 года из Великобритании на Гоа прибыли 19 956 туристов, то в этот предновогодний период всего 9 723", — сообщили эксперты.

Кроме того, Гоа также не получает чартеры из Финляндии. Финляндия перестала отправлять в Гоа чартерные рейсы, поэтому туристы могут добраться туда только регулярными рейсами.

Туристы из России есть, а денег нет

Что касается российских туристов, то за прошлые два сезона турпоток снизился с 1 млн 673 тысяч человек до 92 тысяч. Участники рынка уже решили, что данная тенденция будет продолжаться, но в ноябре 2019 года было совершено 59 рейсов с 19 727 туристами, а в декабре — 65 рейсов с 21 471 туристом.

Количество российски[ туристов растет, но, несмотря на это, Гоа, не видит роста доходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Гоа не досчитались десятков тысяч отдыхающих россиян.