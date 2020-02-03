Египет подсчитывает убытки после высылки китайских туристов

В Египте действует около 25 турфирм, которые специализируются на китайском туристическом направлении.

Для 30 тысяч туристов из КНР закрыли въезд в Египет

Посещение Египта китайскими туристами приносит около 10% от общего дохода туристической отрасли.

В 2020 году Египет планировал принять 150 тысяч туристов из Китая, а еще через год китайцы могли полностью заменить туристов из России (они планировали увеличить свой турпоток до 3 млн).

В Египте до сих пор не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Египет ждет 15 млн туристов в 2020 году.