В Египте действует около 25 турфирм, которые специализируются на китайском туристическом направлении.
Посещение Египта китайскими туристами приносит около 10% от общего дохода туристической отрасли.
В 2020 году Египет планировал принять 150 тысяч туристов из Китая, а еще через год китайцы могли полностью заменить туристов из России (они планировали увеличить свой турпоток до 3 млн).
В Египте до сих пор не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Египет ждет 15 млн туристов в 2020 году.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.