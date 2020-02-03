Радий Хабиров раскритиковал туристическую сферу Башкирии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в рамках еженедельного совещания затронул тему развития туризма. Он подчеркнул, что в этой области нужны изменения, так как таковой структуры, отвечающей за туризм, пока нет.

Ранее структура комитета была объединена со сферой предпринимательства, но осенью 2019 года их полномочия разделили.

Радий Хабиров привел в пример форум по легкой промышленности, который состоялся на прошлой неделе. Его участники не просто обсудили проблему, а сделали несколько конкретных предложений, которые планируется внедрить в будущем.

Что касается туризма, то в ней пока никаких изменений нет.

Нужны реальные идеи по развитию туристической отрасли

Глава Башкирии заявил, что его не интересуют предложения по обустройству туалетов, ему нужны реальные идеи, реализация которых позволит привлечь в регион больше туристов. Также он отметил, что если руководитель комитета Салават Нафиков не подготовит соответствующие предложения, то он будет вынужден заниматься этим вопросом самостоятельно.