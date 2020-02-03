На Белой горе откроется первый музей памяти репрессированных

В поселке, куда в 30-е годы XX века на платиновые прииски свозили раскулаченных крестьян, создадут мемориальный комплекс.

"Музейный объект будет расположен в юго-восточной части поселка Уралец в городском округе Нижний Тагил", — сообщил историк Андрей Ермоленко.

Власти Свердловской области планируют превратить гору Белую в главный туристический кластер. На развитие инфраструктуры каждый год в течение пят лет будет выделяться 1,5 млрд рублей.

Общая примерная стоимость проекта — 45 млрд руб.

В настоящее время в поселке сохранились дома, в которых жили переселенцы. На территории одного из них и будет открыт музей памяти репрессированных.

Здесь хотят восстановить печь и полати. Также планируется воссоздать обстановку того времени. Посетители музея смогут узнать о судьбах более 200 жителей, которых безвинно убили сотрудники НКВД.