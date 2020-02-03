В поселке, куда в 30-е годы XX века на платиновые прииски свозили раскулаченных крестьян, создадут мемориальный комплекс.
"Музейный объект будет расположен в юго-восточной части поселка Уралец в городском округе Нижний Тагил", — сообщил историк Андрей Ермоленко.
Власти Свердловской области планируют превратить гору Белую в главный туристический кластер. На развитие инфраструктуры каждый год в течение пят лет будет выделяться 1,5 млрд рублей.
Общая примерная стоимость проекта — 45 млрд руб.
В настоящее время в поселке сохранились дома, в которых жили переселенцы. На территории одного из них и будет открыт музей памяти репрессированных.
Здесь хотят восстановить печь и полати. Также планируется воссоздать обстановку того времени. Посетители музея смогут узнать о судьбах более 200 жителей, которых безвинно убили сотрудники НКВД.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.