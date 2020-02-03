Мероприятие будет проходить в Анапе в период с 11 по 13 февраля. Экспонентами выставки будут:
Фестиваль состоится в Ярославском государственном театре юного зрителя им. В. С. Розова.
Программа фестиваля:
Специальный гость фестиваля — инклюзивный проект Евгения Миронова "Прикасаемые", номинант премии "Золотая маска" в категории "Эксперимент".
Мероприятие будет проходить 15 февраля 2020 года в поселке Игра (этно-парк "Эгра").
У гостей фестиваля будет возможность:
Мероприятие будет проходить 15 февраля 2020 года в Галичском районе.
Зимний праздник по мотивам фильма-сказки Александра Роу "По щучьему велению", съемки которого проходили в д. Челсма Галичского района.
В программе:
Бал посвящен празднику Сретения и приурочен ко Дню православной молодежи. Мероприятие будет проходить в городе Псков 16 февраля 2020 года.
В ходе торжества участники исполнят различные танцы:
Бал будет проходить под живую музыку.
Цель мероприятия - приобщение участников к традиционным культурным традициям проведения праздничных мероприятий.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.