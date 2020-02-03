Календарь событийного туризма на 10-16 февраля 2020 года

27-я международная туристская выставка "Анапа — самое яркое солнце России 2020"

Мероприятие будет проходить в Анапе в период с 11 по 13 февраля. Экспонентами выставки будут:

санатории;

пансионаты;

частные гостевые дома;

детские оздоровительные центры;

предприятия индустрии курортного бизнеса.

Всероссийский театральный фестиваль "РОЗОВФЕСТ"﻿

Фестиваль состоится в Ярославском государственном театре юного зрителя им. В. С. Розова.

Программа фестиваля:

6 фестивальных дней;

8 спектаклей;

кинопоказы;

лекции;

работа режиссерской студенческой лаборатории.

Специальный гость фестиваля — инклюзивный проект Евгения Миронова "Прикасаемые", номинант премии "Золотая маска" в категории "Эксперимент".

Всероссийский кулинарный фестиваль "От Пельняня до Китая"

Мероприятие будет проходить 15 февраля 2020 года в поселке Игра (этно-парк "Эгра").

У гостей фестиваля будет возможность:

собрать всю кухню пельменей;

познакомиться с самобытной культурой разных народов.

Фестиваль — конкурс зимних забав "По щучьему велению"

Мероприятие будет проходить 15 февраля 2020 года в Галичском районе.

Зимний праздник по мотивам фильма-сказки Александра Роу "По щучьему велению", съемки которого проходили в д. Челсма Галичского района.

В программе:

деревенский разгуляй;

ярмарка;

конкурсы;

угощения; задорные пляски;

театрализованные представления;

народные игры и забавы;

фольклорные обряды;

выступления лучших фольклорных коллективов;

катание с горок;

купание в проруби;

рыбалка;

дегустацию рыбных блюд.

Сретенский бал

Бал посвящен празднику Сретения и приурочен ко Дню православной молодежи. Мероприятие будет проходить в городе Псков 16 февраля 2020 года.

В ходе торжества участники исполнят различные танцы:

вальс;

полонез;

падеграс;

полька.

Бал будет проходить под живую музыку.

Цель мероприятия - приобщение участников к традиционным культурным традициям проведения праздничных мероприятий.