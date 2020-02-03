В 2019 году Алтайский край посетили более 9 млн туристов

В Алтайском крае подвели итоги в сфере туризма за 2019 год, а также поделились планами на текущий год.

"Для дальнейшего развития туризма разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование качественного туризма и инженерной инфраструктуры", — сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Какие результаты были достигнуты в 2019 году?

Число туристов в прошлом году составило более 2 млн человек;

За 9 месяцев 2019 года Алтайский край посетило около 36 тысяч иностранцев;

Открылось 18 новых средств размещения;

На развитие туризма было направлено более 650 млн рублей;

Было организовано более 50 событийных мероприятий.

Какие задачи планируется решить в 2020 году?

Компенсировать часть расходов туроператорам на туры в приоритетные районы Алтайского края;

Обустроить комплексную многофункциональную площадку у санатория "Алтайский замок" в Белокурихе;