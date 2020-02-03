В Алтайском крае подвели итоги в сфере туризма за 2019 год, а также поделились планами на текущий год.
"Для дальнейшего развития туризма разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование качественного туризма и инженерной инфраструктуры", — сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.