Выгодно ли РФ упрощение условий выдачи виз иностранным туристам?

В России хотят упростить условия въезда для иностранных туристов. Согласно новому законопроекту иностранные граждане любых стран смогут оформить туристическую визу до полугода на основании подтверждения бронирования отелей, информация о которых содержится в едином перечне. Данный законопроект в интервью "Правде.Ру" прокомментировал Владимир Мукомель, заведующий сектором Института социологии РАН.

— Какие цели планируется достигнуть после принятия данного законопроекта? Может ли приток туристов создать какие-либо сложности?

— МИД, наверняка, оговаривает, для каких категорий эта виза дается. Честно скажу, что любая мера, способствующая либерализации, коммуникации перемещений между государствами, должна приветствоваться.

Плюсы упрощения условий въезда:

обмен идеями;

лучшее понимание иностранных граждан;

экономическая составляющая (повышение дохода от сферы туризма).

Какие могут быть подводные камни?

Здесь должно быть четкое понимание того, на какой срок и въезд каких контингентов будет либерализован. Понятно, что этот срок не может быть бесконечный. Туристы приезжают на неделю. Настоящий турист приезжает на неделю, на две, на три, но на четыре — это предел. И турист, который приехал на шесть месяцев — это нечто. Это либо бездельник, либо очень подозрительный господин.

— Может быть, они хотят привлечь миллионеров, которые любят Россию?

— Не один миллионер не поедет на полгода. Если он работает, он и на три недели не поедет. Очевидно, что вот это выстраивание более либеральной политики коммуникации должно базироваться на определенных принципах: мы должны понимать, каким контингентам имеет смысл упростить получение виз, а каким — нет. Кроме того, стоит предусмотреть и определенные ограничения для граждан тех или иных государств.

-Нужно понимать, что если мы этот срок пребывания увеличиваем до нескольких месяцев, то сюда поедут те иностранцы, которые планируют открытие какого-то бизнеса и кратковременные работы. Их нужно контролировать.

-Может возникнуть проблема, что к нам поедут нелегальные трудовые мигранты из визовых государств, из той же самой Юго-Восточной Азии, например. Я бы сформулировал это так: к нам поедут те, которые выдают себя за туристов, не будучи таковыми, и их цель — не знакомство с культурой и традициями России, а заработок. Это совершенно другие цели.

— Наверное, будут прописаны те установки, о которых говорили вы.

— Да. И эти установки должны быть внесены в законодательство, в тот же самый закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства". Понятно, что какие-то меры нужно приветствовать, но нужна конкретика.